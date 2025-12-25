Свыше 70 тыс. студентов получили образовательные кредиты

За период деятельности Фонда студенческих образовательных кредитов (TTKF) на электронный портал e-ttkf.edu.az поступило более 86 тысяч обращений, при этом было оформлено свыше 70 тысяч договоров по образовательным студенческим кредитам.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Правления Фонда Бахруз Азимов, выступая на отчетном мероприятии, посвященном 4-летию деятельности структуры.

По его словам, 65% выданных кредитов составляют стандартные образовательные кредиты, а 35% — социальные. Студенты, получившие кредиты, обучаются во всех высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях страны.

Также было отмечено, что по гендерному распределению 63% получателей кредитов составляют женщины, 37% — мужчины.