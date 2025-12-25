 Автобус, попавший в смертельное ДТП в Гарадагском районе, осуществлял незаконные перевозки - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Автобус, попавший в смертельное ДТП в Гарадагском районе, осуществлял незаконные перевозки - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:30 - Сегодня
Автобус, попавший в смертельное ДТП в Гарадагском районе, осуществлял незаконные перевозки - ОБНОВЛЕНО

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) распространило информацию в связи с тяжелым дорожно-транспортным происшествием с участием автобусов, произошедшим сегодня в Гарадагском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, в AYNA заявили, что один из автобусов, участвовавших в аварии, осуществлял незаконную пассажирскую перевозку.

Причины аварии и ее правовая оценка будут определены на основании заключения назначенной автотехнической экспертизы.

В AYNA выразили глубокие соболезнования родственникам погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

11:55

В Гарадагском районе Баку зафиксировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции, инцидент произошел сегодня около 09:00 на 46-м километре автодороги Баку–Газах, проходящей через территорию Гарадагского района.

Автобус марки Suzuki столкнулся с двигавшимся впереди автобусом Mercedes, за рулем которого находился С. Мустафаев. В результате аварии двое пассажиров автобуса Mercedes погибли на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

11:35

В Гарадагском районе произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Как сообщает AПА, авария произошла на участке Баку–Газах, проходящем через территорию Гарадагского района.

По информации Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи, 25 декабря около 09:00 в центр поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в Гарадагском районе. На место сразу была направлена бригада скорой помощи.

На месте происшествия 9 пострадавшим (4 женщины, 4 мужчины и 1 ребёнок) была оказана необходимая медицинская помощь и они госпитализированы в Клинический медицинский центр. Два человека (мужчина и женщина) скончались до приезда медиков.

Поделиться:
967

Актуально

Мнение

Память о прошлом как гарантия мира и безопасности. Главные месседжи Ильхама ...

Общество

Вынесен приговор Карену Аванесяну, пытавшемуся совершить теракт в Ханкенди

Общество

Объявлена дата выплаты единовременной помощи в размере 200 манатов

Общество

На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости

Общество

В Баку доверие к другу обернулось кражей с банковской карты

В Баку задержан наркокурьер на Land Rover, у которого изъято 17 кг марихуаны – ВИДЕО

Программа Bolt Accelerator, поддерживающая инновации и предпринимательство в Азербайджане, успешно завершилась - ФОТО

Посол: До конца года китайская компания BYD планирует произвести в Азербайджане 300 электробусов

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане 13-летняя девочка забеременела от мужа своей тети

Прогноз погоды на воскресенье: Возможны дожди

В АПБА разъяснили информацию о ввозе мясной продукции из Сомали

Хотел разнять драку - лишился жизни: трагедия в бакинском кафе

Последние новости

Сотрудник службы безопасности бывшего правительства Афганистана застрелен в Тегеране

Сегодня, 17:35

Захарова о расследовании крушения самолета AZAL: Надеемся, сообща закроем все остающиеся вопросы

Сегодня, 17:30

Euronews о том, как Баку меняет городской транспорт в интересах людей, а не автомобилей – ВИДЕО

Сегодня, 17:15

В Баку доверие к другу обернулось кражей с банковской карты

Сегодня, 17:13

В Баку задержан наркокурьер на Land Rover, у которого изъято 17 кг марихуаны – ВИДЕО

Сегодня, 17:07

Программа Bolt Accelerator, поддерживающая инновации и предпринимательство в Азербайджане, успешно завершилась - ФОТО

Сегодня, 17:05

Посол: До конца года китайская компания BYD планирует произвести в Азербайджане 300 электробусов

Сегодня, 16:55

Вынесен приговор Карену Аванесяну, пытавшемуся совершить теракт в Ханкенди

Сегодня, 16:43

Готовим документ с США: Пашинян о TRIPP

Сегодня, 16:22

В Актау почтена память жертв крушения самолета AZAL - ФОТО

Сегодня, 15:55

Объявлена дата выплаты единовременной помощи в размере 200 манатов

Сегодня, 15:48

Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова - ВИДЕО

Сегодня, 15:42

На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости

Сегодня, 15:30

Армения хочет подписать с Ираном документ о стратегическом партнерстве

Сегодня, 15:22

Армения готова взять у РФ из концессионного управления участки железных дорог

Сегодня, 15:13

Память о прошлом как гарантия мира и безопасности. Главные месседжи Ильхама Алиева из возрождающегося Агдама

Сегодня, 15:10

«Чтобы он умер»: Рождественское обращение Зеленского вызвало резкую критику и в России, и на Западе - ВИДЕО

Сегодня, 15:07

Скончалась дочь Огтая Асадова

Сегодня, 15:00

Автобус, попавший в смертельное ДТП в Гарадагском районе, осуществлял незаконные перевозки - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:30

Посольство Великобритании в Баку выразило соболезнования в годовщину авиакатастрофы AZAL

Сегодня, 14:20
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00