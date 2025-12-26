Задержанный КСИР танкер в Персидском заливе - иностранное судно

Задержанный иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) в водах Персидского залива танкер является иностранным судном, передает иранское агентство IRNA со ссылкой на судебные власти республики.

"ВМС КСИР успешно задержали в водах Персидского залива, недалеко от острова Кешм, иностранный танкер, перевозивший около 4 миллионов литров контрабандного топлива", - говорится в сообщении.

Танкер был задержан ВМС КСИР 24 декабря.

Как ранее сообщал командующий первым военно-морским округом КСИР Аббас Голамшахи, после остановки судна были задержаны 16 членов экипажа танкера. Все они являются иностранными гражданами. Контрабандное топливо будет изъято в соответствии с законодательством Ирана. Дело передано на рассмотрение в судебные органы страны.

Голамшахи отметил, что на данный момент продолжается расследование с целью раскрытия преступной контрабандистской организации, к которой относится задержанное судно.