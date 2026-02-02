В Гяндже при ремонте канализационной линии произошёл взрыв: есть пострадавшие - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
В связи со взрывом, произошедшим в городе Гянджа, 2 февраля примерно в 17:00 в отделение скорой медицинской помощи больницы имени Аббаса Саххата при Гянджинской городской объединённой больнице были госпитализированы двое мужчин.
Как сообщили АПА в Гянджинской городской объединённой больнице, пациентам, получившим различные ожоговые травмы, была оказана необходимая медицинская помощь: «В настоящее время их лечение продолжается. Состояние одного пациента оценивается как тяжёлое, другого — как среднетяжелое».
17:50
В Гяндже во время ремонта канализационной линии произошёл взрыв.
Как сообщает АПА, при проведении сварочных работ на канализационном колодце искры от сварки попали в канализационную трубу, и произошёл взрыв. В результате А. Заманов (1984 г.р.), А. Пашаев (1968 г.р.) и ещё один человек получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.
На место происшествия были привлечены сотрудники соответствующих учреждений.
По факту проводится расследование.