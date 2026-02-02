В Азербайджане ожидаются желтый и оранжевый уровни опасности

В Баку, на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны в связи с ожидаемым 3–4 февраля усилением ветра объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Хызы, Губе, Гусаре, Шабране, Хачмазе, Сиязане, Мингячевире, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Кяльбаджаре, Гобустане и Дашкясане согласно оранжевому уровню предупреждения будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 20,8–28,4 м/с.

В остальных регионах страны в соответствии с желтым уровнем предупреждения ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.