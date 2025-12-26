В Баку временно перекроют участок дороги - ФОТО

В связи со строительством и вводом в эксплуатацию новой автомобильной дороги, которая пройдет параллельно проспекту Зии Буниятова — от улицы Гасана Алиева до станции метро «Кёроглу», с 00:00 27 декабря будет ограничено движение транспортных средств на участке от улицы Ахмеда Раджабли до улицы Фатали хана Хойского.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Госагентство просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее пользоваться альтернативными маршрутами движения в соответствии с выбранным направлением.