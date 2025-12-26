 Погода на субботу: В Азербайджане ожидается снег, усилится ветер | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Погода на субботу: В Азербайджане ожидается снег, усилится ветер

Феликс Вишневецкий13:40 - Сегодня
Погода на субботу: В Азербайджане ожидается снег, усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 27 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 2–4 °C, днём 6–9 °C. Атмосферное давление понизится с 758 мм рт. ст. до 752 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью - 70–75 %, днём - 60–65 %.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако с дневным потеплением в северных и западных регионах местами ожидаются кратковременные осадки и снег, возможно усиление осадков в отдельных местах. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный, днём местами усиление.

Температура воздуха ночью составит от −2 °C до +3 °C, днём 7–10 °C; в горах ночью ожидается −5…−10 °C, днём 0–3 °C.

На отдельных горных участках ночью возможно образование гололеда на дорогах.

Поделиться:
174

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Азербайджане ожидается снег, усилится ветер

Общество

В Азербайджане продлевают срок введения запрета на электронные сигареты

Общество

В Баку временно перекроют участок дороги - ФОТО

Общество

Оплата посредством NFC внедряется на автобусах ещё одного перевозчика

Общество

В Азербайджане продлевают срок введения запрета на электронные сигареты

В Азербайджане предложено запретить детям открывать аккаунты в соцсетях

Погода на субботу: В Азербайджане ожидается снег, усилится ветер

В Баку временно перекроют участок дороги - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Глава ГЭЦ: Ребенок, который учит уроки, сможет поступить в университет, репетитор не нужен

В Азербайджане 13-летняя девочка забеременела от мужа своей тети

Медсестрам не разрешается делать уколы на дому

Прогноз погоды на воскресенье: Возможны дожди

Последние новости

В Азербайджане продлевают срок введения запрета на электронные сигареты

Сегодня, 14:00

В Азербайджане предложено запретить детям открывать аккаунты в соцсетях

Сегодня, 13:50

Погода на субботу: В Азербайджане ожидается снег, усилится ветер

Сегодня, 13:40

В Баку временно перекроют участок дороги - ФОТО

Сегодня, 13:22

Баку готовится принять WUF13

Сегодня, 13:12

В «İstanbul Klinika» выявлены нарушения, учреждение оштрафовано на 7 тысяч манатов

Сегодня, 13:07

Задержанный КСИР танкер в Персидском заливе - иностранное судно

Сегодня, 13:02

В Гюмри показали состояние подстанций «Электрических сетей Армении» - ВИДЕО

Сегодня, 12:47

Суд оправдал Шарурлу Исфандияра

Сегодня, 12:40

Праздники вместе с Bvlgari - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:23

Осадки и гололедица: в выходные ожидается ухудшение дорожных условий - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

В Турции задержан боевик ИГ, готовивший теракты в Новый год

Сегодня, 12:12

Должностные лица минобороны Армении обвиняются в хищении дизтоплива

Сегодня, 12:10

Оплата посредством NFC внедряется на автобусах ещё одного перевозчика

Сегодня, 12:05

Мирзиёев назвал историческим присоединение Азербайджана к центральноазиатскму формату

Сегодня, 11:55

В Азербайджане предложено сделать воскресенье рабочим днём для ряда учреждений

Сегодня, 11:52

2025 в кино: какие новинки покорили мировые сборы и Азербайджан - ВИДЕО

Сегодня, 11:47

Премьер Грузии призвал «всеми способами» нормализовать отношения с ЕС

Сегодня, 11:45

Зеленский заявил, что «многое может решиться к Новому году»

Сегодня, 11:40

В зимний сезон из Международного аэропорта Гейдар Алиев выполняются рейсы более чем по 70 направлениям

Сегодня, 11:37
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00