Погода на субботу: В Азербайджане ожидается снег, усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 27 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 2–4 °C, днём 6–9 °C. Атмосферное давление понизится с 758 мм рт. ст. до 752 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью - 70–75 %, днём - 60–65 %.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако с дневным потеплением в северных и западных регионах местами ожидаются кратковременные осадки и снег, возможно усиление осадков в отдельных местах. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный, днём местами усиление.

Температура воздуха ночью составит от −2 °C до +3 °C, днём 7–10 °C; в горах ночью ожидается −5…−10 °C, днём 0–3 °C.

На отдельных горных участках ночью возможно образование гололеда на дорогах.