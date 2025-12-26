 Депутат предложил разрешить такси ездить по автобусным полосам в Баку | 1news.az | Новости
Депутат предложил разрешить такси ездить по автобусным полосам в Баку

First News Media14:47 - Сегодня
В Баку необходимо разрешить такси использовать выделенные полосы для общественного транспорта.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил депутат Васиф Гафаров на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Парламентарий отметил, что согласно закону "Об автомобильном транспорте", такси считаются общественным транспортом, и в международной практике эта модель широко применяется.

"Предлагаю дать такси, зарегистрированным на официальных платформах в Баку, право использовать полосы для автобусов. Этот шаг усилит интеллектуальное управление транспортом, снизит нагрузку на дорожную сеть и повысит удовлетворенность граждан", - считает он.

