Общество

Астаринская таможня пресекла незаконный ввоз более 148 кг наркотиков - ФОТО - ВИДЕО

First News Media08:35 - Сегодня
Астаринская таможня пресекла незаконный ввоз более 148 кг наркотиков - ФОТО - ВИДЕО

Астаринским таможенным управлением была выявлена и изъята из незаконного оборота крупная партия наркотических средств.

Об этом сообщили в Управлении прессы и по связям с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Так, в транспортном средстве, следовавшем транзитом по территории страны из Ирана в Россию с грузом "сельдерея и салата", были обнаружены 58 кг 610 г гашиша и 89 кг 705 г марихуаны. В общей сложности изъято свыше 148 килограммов наркотических средств.

Отмечается, что при досмотре с использованием стационарной рентген-установки были зафиксированы подозрительные признаки, в связи с чем грузовой автомобиль был подвергнут углубленной таможенной проверке с использованием служебной собаки кинологической службы. В результате в двух палетах, находившихся в транспортном средстве, были выявлены наркотические средства, скрытые от таможенного контроля.

По факту ведется расследование.

265

Прогноз погоды на воскресенье: Возможны дожди

В Азербайджане запрещаются импорт, производство и продажа электронных сигарет

В Абшероне на молодого рабочего упал 20-тонный металлический бак - парень погиб на месте - ВИДЕО

Обновлены банкноты номиналом 50 манатов

