Посольство Азербайджана вручило подарки детям из малообеспеченных семей в Перу - ФОТО
Посольство Азербайджана в Перу вручило рождественские и новогодние подарки детям из малообеспеченных семей.
Об этом говорится в публикации посольства в соцсети X.
Согласно информации, подарки были вручены детям из малоимущих семей, проживающих в районе Лас-Ломас-де-Нуэва-Эсперанса, расположенном в округе Комас в Перу, совместно с членом перуанско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Розанжеллой Барбаран.
🎄🇦🇿 Azərbaycanın Perudakı Səfirliyi, Peru–Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun üzvü, millət vəkili Rosangella Bárbaran ilə birlikdə Komaz rayonunda yerləşən Las Lomas de Nueva Esperanza ərazisində yaşayan aztəminatlı ailələrin uşaqlarına Milad və Yeni İl hədiyyələri… pic.twitter.com/NHWd8Rzobp — Embajada de Azerbaiyán en Perú (@AzDipPeru) December 24, 2025