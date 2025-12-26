Представители МККК посетили содержащихся в Азербайджане армян

Представители Международного комитета Красного Креста 24 и 25 декабря посетили всех содержащихся в Азербайджане граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях, преступлениях против мира, преступлениях против человечности, включая планирование и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушения законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма, незаконном захвате власти, незаконном удержании власти и многочисленных других преступлениях.

В ходе визитов, как и ранее, основное внимание было уделено состоянию здоровья содержащихся лиц, отношению к ним и оценке условий содержания, сообщила Sputnik Армения представитель МККК Зара Аматуни.

Представители МККК провели с каждым из них отдельные конфиденциальные беседы.

Визиты были организованы штаб-квартирой МККК в Женеве.