В мире

В Норвегии задержали сына кронпринцессы

First News Media17:45 - Сегодня
Полиция Осло задержала сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хёйби по нескольким новым обвинениям.

Об этом сообщило издание Trondheim24.

"Полиция Осло может подтвердить, что Мариус Борг Хёйби был арестован вечером в воскресенье по обвинению в нанесении телесных повреждений, угрозах холодным оружием и нарушении запретительного ордера суда", - приводит издание комментарий представителя полиции Андреаса Кружевски.

Полиция потребовала у суда заключить Хёйби под стражу на четыре недели, аргументируя это опасностью повторных правонарушений. Детали инцидента не приводятся. О задержании стало известно за день до начала судебных слушаний по нашумевшему делу о предполагаемом сексуальном насилии со стороны Хёйби в отношении четырех разных женщин.

Дело против представителя королевской семьи началось в 2024 году и постепенно обрастало новыми эпизодами. Хёйби отрицает обвинения в сексуальном насилии, но признавал во время следствия, что применял физическое насилие против одной из жертв под влиянием наркотиков. Помимо насильственных преступлений, ему вменяются в вину угрозы убийством и нарушения законодательства об обороте наркотических средств. Как ожидается, суд против Хёйби начнется в Осло во вторник.

Источник: ТАСС

