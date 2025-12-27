Попытка контрабанды: под «мягкими игрушками» ввозили другие товары - ФОТО

В Азербайджане в ходе таможенного контроля выявлена попытка ввоза незадекларированных товаров под видом детских игрушек.

Как сообщили 1news.az в Бакинском главном таможенном управлении, на таможенном посту «Абшерон» был проведён досмотр грузов, доставленных из Китайской Народной Республики. Согласно таможенной декларации, груз был заявлен как «мягкие игрушки».

Однако в ходе таможенного осмотра было установлено, что фактически в контейнере находились и другие товары, ввезённые с нарушением таможенного законодательства. В результате контрольных и идентификационных процедур были обнаружены различные незадекларированные товары, в том числе бытовые предметы, спортивные товары, канцелярские принадлежности и иная продукция.

По факту выявленного нарушения принимаются соответствующие меры в рамках действующего законодательства.