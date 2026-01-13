Гюнель Мавлиярова назначена директором департамента маркетинга PASHA Bank.

Как сообщает 1news.az, ранее данный пост занимала Зара Ибрагимзаде, которая теперь назначена советником главного исполнительного директора PASHA Bank.

До назначения на новую должность Г.Мавлиярова работала консультантом по маркетингу в экосистеме Birbank. Ранее она на протяжении длительного периода - с 2014 по 2025 год - работала в ОАО Kapital Bank, где возглавляла Центр маркетингового превосходства.