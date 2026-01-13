 Гюнель Мавлиярова назначена директором департамента маркетинга PASHA Bank | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Экономика

Гюнель Мавлиярова назначена директором департамента маркетинга PASHA Bank

Фаига Мамедова17:25 - Сегодня
Гюнель Мавлиярова назначена директором департамента маркетинга PASHA Bank

Гюнель Мавлиярова назначена директором департамента маркетинга PASHA Bank.

Как сообщает 1news.az, ранее данный пост занимала Зара Ибрагимзаде, которая теперь назначена советником главного исполнительного директора PASHA Bank.

До назначения на новую должность Г.Мавлиярова работала консультантом по маркетингу в экосистеме Birbank. Ранее она на протяжении длительного периода - с 2014 по 2025 год - работала в ОАО Kapital Bank, где возглавляла Центр маркетингового превосходства.

Поделиться:
648

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района с жителями сел ...

Политика

Ильхам Алиев: Уверен, что войны больше не будет

Мнение

Национальные интересы в мире без правил: Фикрет Садыхов о том, как Азербайджан ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ашагы Оратаг ...

Экономика

Azercell представляет подписку «Premium» для сервиса «SMSRadar»

Пюнхан Нариманов назначен исполнительным директором PashaPay

Гюнель Мавлиярова назначена директором департамента маркетинга PASHA Bank

Audi и Porsche отзывают 500 000 автомобилей из-за сбоя электроники

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Назначен новый заместитель министра финансов Азербайджана

Азербайджанская нефть подорожала на мировом рынке

С понедельника запускаются регулярные пассажироперевозки по маршруту Гянджа-Габала-Гянджа

Грузия взимет плату за транзит азербайджанского бензина в Армению

Последние новости

Ильхам Алиев: Уверен, что войны больше не будет

Сегодня, 18:30

Баку и Рим укрепляют стратегическое партнерство - ФОТО

Сегодня, 18:15

Azercell представляет подписку «Premium» для сервиса «SMSRadar»

Сегодня, 18:01

Ильхам Алиев встретился в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар

Сегодня, 17:54

В Гусаре автомобиль сбил двоих школьников

Сегодня, 17:47

Пюнхан Нариманов назначен исполнительным директором PashaPay

Сегодня, 17:45

Гюнель Мавлиярова назначена директором департамента маркетинга PASHA Bank

Сегодня, 17:25

​​​​​​​Трансляция сериала Хикмета Рагимова «Səkkiz» с нецензурной лексикой привела к приостановке эфира ARB - ВИДЕО

Сегодня, 17:24

В Загатале произошло ДТП с летальным исходом

Сегодня, 17:15

Daily Mail: Иранский риал фактически упал до нуля

Сегодня, 17:08

Житель Хачмаза арестован за осквернение могилы

Сегодня, 17:07

Azercell запускает новые роуминговые интернет-пакеты

Сегодня, 17:06

На этих автобусных маршрутах повышается стоимость проезда

Сегодня, 17:04

Национальные интересы в мире без правил: Фикрет Садыхов о том, как Азербайджан выстраивает внешнюю политику

Сегодня, 17:00

Президент ознакомился с деятельностью горноперерабатывающего комплекса «Демирли» - ФОТО

Сегодня, 16:58

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района - ФОТО

Сегодня, 16:55

В Баку задержан наркокурьер с 22 кг марихуаны - ВИДЕО

Сегодня, 16:45

В Лянкяране вынесен приговор водителю, насмерть сбившему брата и сестру

Сегодня, 16:38

Шахину Шихлинскому предъявили огромный иск в Екатеринбурге

Сегодня, 16:35

Активы Unibank превысили 2 млрд манатов

Сегодня, 16:25
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43