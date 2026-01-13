Пюнхан Нариманов назначен исполнительным директором PashaPay

В структуре управления ООО PashaPay - одной из крупнейших организаций электронных денежных средств Азербайджана, владеющей платформами m10 и MilliÖn, произошли изменения.

Как передает 1news.az, организация отказалась от коллегиальной формы управления в пользу модели единоличного управления. До настоящего времени пост председателя Правления компании занимал Самир Сабир оглу Мамедов, а членами правления являлись Илья Лосев и Пюнхан Нариманов.

Согласно новому решению, Пюнхан Нариманов назначен исполнительным директором ООО PashaPay.

Стоит отметить, что Пюнхан Нариманов в настоящее время является членом правления Финтех-альянса тюркских государств, заместителем главного исполнительного директора ООО PashaPay, а также членом правления Ассоциации финтеха Азербайджана (AzFina). Ранее он занимал должность главного исполнительного директора в компании Komtec LTD (бренд MilliÖN).

Напомним, что ООО PashaPay было основано в 2007 году; уставный капитал компании составляет 73,87 миллиона манатов.