Оплата посредством NFC активирована на всех автобусных маршрутах Баку

Механизм безналичной оплаты с использованием местных банковских карт, поддерживающих технологию NFC, а также сервисов Apple Pay и Google Pay, активирован на всех автобусных маршрутах города Баку, оснащённых системой безналичной оплаты.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу AYNA.

Отмечается, что в рамках новой системы одним из ключевых нововведений стало расширение возможностей последовательных платежей. В настоящее время для пассажиров количество последовательных платёжных операций увеличено с 1 до 2. Данная функция внедряется на начальном этапе реализации NFC-проекта. По итогам этого этапа в дальнейшем планируется увеличение числа последовательных платёжных операций.

Новая система предоставляет пассажирам дополнительные преимущества. Теперь нет необходимости носить с собой наличные деньги или физическую карту «BakıKart» - оплату можно произвести за считанные секунды с помощью телефона, умных часов, банковской карты или других устройств с поддержкой NFC. Достаточно поднести устройство к валидатору - платёж мгновенно распознаётся и операция завершается.

При оплате проезда в автобусах пассажиры должны использовать только местные банковские карты с поддержкой NFC, а также смартфоны или физические карты.

Читайте по теме:

В автобусах BakuBus полностью запущена оплата через NFC, Apple Pay и Google Pay

Оплата посредством NFC внедряется на автобусах ещё одного перевозчика