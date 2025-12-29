В праздничные дни МЧС будет работать в усиленном режиме

Министерство по чрезвычайным ситуациям АР будет работать в усиленном режиме в связи с Днём солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В связи с этим, на основании приказа министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова, соответствующим структурам и подразделениям министерства даны соответствующие задания по обеспечению безопасности жизни и деятельности граждан, оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации на объектах жизненного обеспечения и других важных объектах, а также по оперативному устранению их возможных последствий.