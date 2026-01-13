 Audi и Porsche отзывают 500 000 автомобилей из-за сбоя электроники | 1news.az | Новости
Audi и Porsche отзывают 500 000 автомобилей из-за сбоя электроники

First News Media16:17 - Сегодня
Крупный отзыв по безопасности затронул владельцев автомобилей Audi и Porsche — программная ошибка оставляет водителей без изображения с камеры заднего вида.

По мере того как автопроизводители внедряют всё более продвинутые и цифровые функции в транспортных средствах, они всё больше зависят от программного обеспечения. И хотя данные нововведения приносят различные преимущества, нередко не обходится и без серьёзных проблем. Так, Volkswagen и его дочерние компании столкнулись с этой реальностью, отозвав более 500 000 автомобилей в США из-за программного сбоя.

Согласно отчёту Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), регуляторы обнаружили, что дисплеи камер заднего вида, установленные на некоторых автомобилях Audi и Porsche работают неисправно. Эти дисплеи могут не показывать изображение при движении задним ходом или во время маневрирования при парковке.

Это особенно проблематично для крупных автомобилей и в сложных парковочных условиях. Ограниченная видимость такого рода увеличивает риск столкновений и травм как для водителей, так и для пешеходов.

Отзыв затрагивает приблизительно 500 000 автомобилей Audi и Porsche 2019–2026 модельных годов, включая различные модификации Cayenne, Taycan и Panamera.

Автопроизводители, входящие в группу Volkswagen, обязались устранить проблему с камерой заднего вида посредством обновления программного обеспечения, которое будет предоставлено авторизованными дилерами.

Владельцы пострадавших автомобилей будут уведомлены в ближайшие недели, официальные письма ожидаются к середине февраля. Владельцы также могут проверить информацию на сайте NHTSA, используя идентификационный номер транспортного средства (VIN), чтобы подтвердить, включён ли их автомобиль в отзыв.

Актуальность для азербайджанского рынка

Стоит отметить, что автомобили из США активно импортируются в Азербайджан.

Американский рынок подержанных автомобилей остаётся одним из основных источников поставок для азербайджанских покупателей благодаря конкурентным ценам и широкому выбору моделей премиум-класса, включая Audi и Porsche. В связи с этим владельцам импортированных из США автомобилей данных марок рекомендуется проверить, не попадает ли их транспортное средство под действие отзывной кампании, и при необходимости обратиться в авторизованные сервисные центры для бесплатного обновления программного обеспечения.

Этот последний сбой подчёркивает, как сильная зависимость от программного обеспечения стала общей проблемой для многих автомобильных брендов.

Например, Ford отозвал более 1,5 миллиона автомобилей в прошлом году только в США из-за аналогичных неисправностей камер в различных моделях. Аналогично, Hyundai выпустил отзыв по безопасности для более чем 140 000 автомобилей из-за схожей проблемы с камерой.

