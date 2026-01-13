 ВБ: Исход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном важен для экономических перспектив региона | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Экономика

ВБ: Исход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном важен для экономических перспектив региона

First News Media22:25 - 13 / 01 / 2026
ВБ: Исход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном важен для экономических перспектив региона

Всемирный банк (ВБ) ожидает, что парафированный в августе 2025 года мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет способствовать укреплению стабильности и углублению региональной интеграции.

Как сообщает Report, об этом говорится в январском выпуске доклада ВБ "Перспективы мировой экономики".

Прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, как подчеркивает ВБ, способен стать фактором углубления интеграции на Южном Кавказе.

В докладе отмечается, что геополитическая напряженность остается одним из ключевых факторов риска ухудшения экономических перспектив региона Европы и Центральной Азии: "Уровень рисков и неопределенности по-прежнему остается повышенным и превышает доконфликтные показатели".

ВБ предупреждает, что затягивание или эскалация вторжения России может дополнительно ослабить экономику Украины и сохранить высокий уровень геополитической неопределенности.

"Потенциальные неудачи в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, в свою очередь, усиливают понижательные риски для региона.

В то же время более раннее, чем ожидалось, завершение боевых действий в Украине может ускорить инвестиции, связанные с восстановлением страны, и повысить доверие инвесторов", - отмечают авторы отчета.

Поделиться:
249

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

Политика

Байрамов и Фидан обсудили вопросы региональной безопасности

В мире

Трамп призывает иранских протестующих захватить государственные учреждения

Политика

Джейхун Байрамов обсудил со своим коллегой последние события в Венесуэле

Экономика

ВБ: Исход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном важен для экономических перспектив региона

США обнародовали прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2027 год

Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть марки Brent до $55,87

Azercell представляет подписку «Premium» для сервиса «SMSRadar»

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Гюнель Мавлиярова назначена директором департамента маркетинга PASHA Bank

С понедельника запускаются регулярные пассажироперевозки по маршруту Гянджа-Габала-Гянджа

Назначен новый заместитель министра финансов Азербайджана

Пюнхан Нариманов назначен исполнительным директором PashaPay

Последние новости

Министр рассказал, на сколько будут повышены пенсии

Сегодня, 00:00

Уиткофф провел тайную встречу с Пехлеви - СМИ

13 / 01 / 2026, 23:40

Трамп призвал американцев и союзников США покинуть Иран

13 / 01 / 2026, 23:20

США и Армения утвердили совместное заявление о рамках реализации TRIPP - ОБНОВЛЕНО

13 / 01 / 2026, 23:16

Чемпионку по горнолыжному спорту вместе с собакой унесло лавиной в горах Андорры - ВИДЕО

13 / 01 / 2026, 23:10

Байрамов и Фидан обсудили вопросы региональной безопасности

13 / 01 / 2026, 22:56

В Баку сгорел легковой автомобиль - ФОТО - ВИДЕО

13 / 01 / 2026, 22:42

ВБ: Исход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном важен для экономических перспектив региона

13 / 01 / 2026, 22:25

В центре Баку загорелся автомобиль, образовалась пробка - ФОТО

13 / 01 / 2026, 22:03

США обнародовали прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2027 год

13 / 01 / 2026, 22:00

Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть марки Brent до $55,87

13 / 01 / 2026, 21:40

Грустная лошадка стала новогодним хитом в Китае

13 / 01 / 2026, 21:22

Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

13 / 01 / 2026, 21:00

Октай Кайнарджа отпущен под домашний арест - ОБНОВЛЕНО

13 / 01 / 2026, 20:40

Трамп призывает иранских протестующих захватить государственные учреждения

13 / 01 / 2026, 20:20

Джейхун Байрамов обсудил со своим коллегой последние события в Венесуэле

13 / 01 / 2026, 20:00

Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

13 / 01 / 2026, 19:58

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента

13 / 01 / 2026, 19:45

Наргизханум Биландерли назначена новым заместителем председателя Правления АBB

13 / 01 / 2026, 19:30

Видеокадры Резы Пехлеви с женой вызвали насмешки в сети - ВИДЕО

13 / 01 / 2026, 19:16
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43