Birmarket вручил второй автомобиль победителю большой лотереи
Birmarket продолжает подводить итоги масштабной лотереи среди пользователей маркетплейса.
Очередной крупный приз - автомобиль Kia K5 Sport - был официально передан своему владельцу.
Вторым победителем автомобиля стал Эльвин Алиев. Он принял участие в лотерее, оформив заказ через мобильное приложение Birmarket. За покупку ему были автоматически начислены лотерейные шансы, по итогам розыгрыша которых и был определён победитель.
Во время вручения автомобиля Эльвин Алиев отметил удобство приложения Birmarket и прозрачность механики лотереи, подчеркнув, что участие не требует дополнительных действий со стороны пользователей.
Ранее, в рамках лотереи, первый автомобиль - Hyundai Sonata Hybrid - был передан Хейри Гасымовой.
Напомним, что условия участия в лотерее Birmarket остаются простыми:
- за каждые 10 AZN покупки через мобильное приложение начисляется 1 шанс;
- при получении заказа в пункте выдачи предоставляется +10 дополнительных шансов;
- новым пользователям при первой покупке также начисляется +10 дополнительных шансов.
Лотерея Birmarket продолжается. В ближайшее время будут объявлены обладатели других крупных призов, включая квартиру в Sea Breeze и ещё один автомобиль - Avatr 07 Pro..
