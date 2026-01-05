Водонапорные башни железнодорожных станций: величие и элегантность архитектурного наследия - ФОТО

Железнодорожный транспорт Азербайджана имеет долгую и богатую историю.

Железные дороги играют важную роль в экономике, культуре и повседневной жизни страны. Важно отметить, что появление железных дорог в Азербайджане неразрывно связано с историей нефтяной промышленности страны. В середине XIX века число арабщиков, занимавшихся перевозкой нефти, достигало 10 тысяч, и их груженые нефтью арбы составляли неотъемлемую часть абшеронского пейзажа. С появлением и развитием в Баку нефтяной промышленности приобрел актуальность вопрос прокладки железнодорожной линии, соединяющей нефтепромыслы с нефтеперерабатывающими заводами.

В 1878 году было дано разрешение на строительство железной дороги протяженностью 25,2 версты, соединяющей город Баку с нефтяными промыслами. Строительство этих линий, получивших название «Нефтяное месторождение», было завершено в конце 1879 года. 20 января 1880 года состоялось торжественное открытие железной дороги Баку – Сабунчи – Сураханы – первой железнодорожной линии в Азербайджане.

22 декабря 1879 года было дано разрешение на строительство участка Баку-Тифлис, являющимся участком Южно-Кавказской железной дороги. Эта дорога протяжённостью 515 верст (549 км) была официально открыта 8 мая 1883 года, а первый пассажирский поезд, отправившийся из Тифлис, прибыл в Баку 9 мая. В 1883 году была введена в строй магистральная железная дорога Баку — Елизаветполь — Тифлис.

Выдающийся азербайджанский просветитель, пионер азербайджанской печати Гасан-бек Зардаби, перечисляя факторы, оказавшие наибольшее воздействие на азербайджанскую экономику, на первое место поставил возникновение нефтяной промышленности, а на второе – постройку железной дороги Баку – Тифлис.

Важной частью железнодорожных сетей были железнодорожные станции. Архитектура железнодорожных станций конца 19 начала 20 века отличалась величественностью и изысканностью. Большие и величественные станции, часто располагавшиеся в крупных городах или на узловых участках, выделялись своими масштабами, элегантными фасадами и узнаваемой архитектурой. Эти сооружения были истинными символами города, привлекая внимание своей величественностью и красотой.

Согласно материалам исследователя азербайджанской архитектуры Ш.Фатуллаева-Фигарова, главные вокзальные и станционные здания Азербайджана были спроектированы в 1881 году в Петербурге. Отдельно проектировались вокзальные здания и привокзальные площади таких ключевых станций, как Баку, Хаджигабул, Хачмаз и Гянджа (тогда Елисаветполь). При этом многие вокзальные и станционные здания Азербайджана были спроектированы с учётом особенностей восточной архитектурной традиции, что проявлялось в гармоничном сочетании арок, куполов, изящных декоративных деталей и орнаментов, характерных для региона. Особое внимание уделялось фасадам, которые часто украшались резьбой, плиткой с национальными мотивами, создавая ощущение монументальности и торжественности. В строительстве активно использовались местные материалы — камень, кирпич, известняк, которые не только обеспечивали долговечность сооружений, но и придавали им характерный для региона цвет и текстуру. Такой подход позволял органично вписывать вокзальные комплексы в окружающий ландшафт и городскую среду, одновременно подчёркивая уникальную идентичность архитектуры Азербайджана. Эти здания становились не просто функциональными объектами транспорта, но и важными архитектурными акцентами, отражающими культурные и исторические особенности региона.

Говоря о железнодорожных станциях, важно отметить и водонапорные башни. В былые времена невозможно было представить железную дорогу без водонапорных башен. При паровозной тяге необходимо было обеспечить набор воды паровозами на всей сети, включая безводные районы. Лишь в исключительных случаях при отсутствии воды к паровозу, в дополнение к тендеру цеплялась цистерна, увеличивавшая запас воды. Водонапорные башни на железнодорожных станциях воплощали в себе не только функциональность, но и эстетическую привлекательность.

В башне размещались насосы для закачивания воды из артезианского источника, приборы регулировки, а на самом верху ёмкости для воды, из которых вода самотёком через рукав и сопло подавалась в котлы паровозов.

На вершинах водонапорных башен устанавливались чаны, которые представляли собой высококачественные и технологически продвинутые устройства своего времени. Внутри башни же находилась крутая винтовая лестница, ведущая наверх к этим чанам. Даже сегодня, несмотря на прошедшие десятилетия, такие чаны не потеряли своей значимости, оставаясь примером выдающейся технической эволюции.

Архитектурное решение башни типично для промышленной архитектуры конца XIX века. В зависимости от размера станции реализовывались разные типовые решения башен. Башни отличались строгой и симметричной архитектурой, множеством классических элементов. В элементах конструкции можно разглядеть отсылки к архитектуре самых разных эпох. Это придавало им благородный и солидный вид, подчеркивая важность и значимость железнодорожного транспорта в тот период истории. Башни часто делали из местного камня, чаще всего это был известняк. Но были и башни, выложенные из кирпича (например, водонапорная башня в Гяндже), а также башни, где нижняя часть башни построена из красного кирпича, а верхняя была деревянной (например, водонапорная башня на станции Ляки Агдаш, Товуз итд).

Агдаш

Гянджа

Такие башни не только выполняли свою роль в обеспечении водой паровозов, но и служили символом прогресса, а также важным элементом городского и железнодорожного пейзажа. Их высота и монументальность делали их зрительными ориентирами. Эти башни, проектируемые известными архитекторами своей эпохи, стали истинными архитектурными шедеврами.

Сегодня здания и водонапорные башни железнодорожных вокзалов продолжают служить напоминанием о богатой истории железнодорожного транспорта. Каждое посещение вокзала — это путешествие во времени, окунающее нас в эпоху великих достижений и прогресса. В свете исторического контекста появление железных дорог стало важнейшим моментом для нашей страны, который не только изменил ландшафт и транспортную инфраструктуру, но и оказал значительное влияние на экономическое развитие и социальные аспекты общества.

Сохранение этих архитектурных жемчужин — наш долг перед будущими поколениями. Мы должны знать и ценить историю, воплощенную в этих величественных зданиях, которые продолжают поражать своей красотой и значимостью.

Автор Вахид Шукюров