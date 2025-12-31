Эрдоган: Турция никогда не закроет глаза на авантюризмы против нее

Турция продолжает усилия, направленные на скорейшее завершение конфликта между Россией и Украиной справедливым и устойчивым миром.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к народу по случаю Нового года.

Он также отметил, что Турция не оставит без поддержки ни одного братского народа.

«Отражение нашей политики, в основе которой лежат права, справедливость и совесть, прослеживается во всем регионе, и главным образом в Сирии и Газе», - сказал он.

По его словам, по мере укрепления атмосферы мира в Сирии увеличивается и число добровольных возвращений: «За последний год 600 тыс. наших сирийских гостей вернулись на родину. Мы убеждены, что сильная Сирия, обладающая политическим единством и территориальной целостностью, внесет особый вклад как в регион, так и в мир в целом».

«Мы, как Турция, будем оказывать необходимую поддержку новому руководству ради мира и безопасности сирийского народа», - добавил он.

Говоря о ситуации в секторе Газе, Эрдоган отметил, что прекращение огня в палестинском эксклаве, достигнутое при содействии Турции, продолжается благодаря здравомыслию жителей региона.

«Мы также внимательно следим за нарастающими провокациями и угрозами в Восточном Средиземноморье, направленными против интересов нашей страны и турок-киприотов. Я хочу, чтобы все знали, что мы никогда не закроем глаза ни на свершившийся факт, ни на авантюризм, ни на пиратство в пределах нашей «Голубой родины»», - заявил Эрдоган.

Источник: Anadolu