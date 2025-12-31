Во Франции намерены запретить соцсети лицам младше 15 лет

Франция намерена запретить использование соцсетей подросткам младше 15 лет с нового с 1 сентября следующего года.

Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на текст соответствующего законопроекта. Его обсуждение в парламенте пройдет в начале января.

По данным портала, в проекте закона содержатся два предложения, второе — запретить использование мобильных телефонов в средних школах. Источники издания уточнили, что документ составлен «в соответствии с европейским законодательством».

«Многочисленные исследования и отчеты подтверждают различные риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых экранов подростками»,— сказано в документе. В числе таких рисков в правительстве назвали «воздействие неприемлемого контента», буллинг и нарушение сна.

