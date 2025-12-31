 Поддельные запчасти снижают производительность автомобиля и наносят ущерб водителю — ВИДЕО | 1news.az | Новости
Поддельные запчасти снижают производительность автомобиля и наносят ущерб водителю — ВИДЕО

First News Media20:00 - Сегодня
Одной из основных причин многих аварий в Баку по-прежнему остается использование неоригинальных запасных частей автомобилей, к которым водители обращаются как к альтернативе.

Опросы среди водителей, а также исследования специалистов показывают, что при покупке запчастей преимущество часто отдается контрафактной продукции.

Водители приобретают неоригинальные детали либо из-за финансовых трудностей, либо из-за недостатка информации. В некоторых случаях это приводит к тяжелым последствиям.

Чтобы глубже изучить вопрос и более подробно проинформировать водителей, сотрудники Avtosfer.az побывали у одного из официальных дилеров Toyota.

Представитель компании Нихат Пиралиев ответил на вопросы, которые волнуют водителей, обращающихся в официальный сервис. Он отметил, что запчасти, купленные из-за их низкой цены, впоследствии обходятся водителям гораздо дороже:

"Контрафактные запчасти становятся причиной выхода из строя агрегатов и самого автомобиля. Такие детали повышают риски для безопасности и увеличивают расходы на обслуживание. В итоге производительность автомобиля снижается.

Возможность выявления поддельных деталей во многом зависит от упаковки. Чтобы определить оригинальность, в первую очередь следует обратить внимание на голограмму на коробке. Кроме того, на запчастях имеются коды продукции.

Низкая цена также должна вызывать у покупателя подозрение. Оригинальность можно определить и по качеству материала деталей. У водителей возникает вопрос: где можно все это проверить и уточнить? Для этого необходимо обратиться в официальный центр продаж и к официальному представителю автомобиля. В таком случае можно приобрести оригинальные запчасти".

Н.Пиралиев также подчеркнул, что неоригинальность даже одной детали может косвенно нанести ущерб и другим узлам автомобиля. Поддельные запчасти могут причинить водителю вред не только материально, но и в плане здоровья. Поэтому при покупке запчастей для водителей самым правильным и безопасным выбором является уверенность в их оригинальности".

