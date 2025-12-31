В Турции задержаны 29 человек за пропаганду ИГИЛ в соцсетях

В Турции задержаны 29 подозреваемых в пропаганде террористической организации ИГИЛ в соцсетях.

Одновременные операции по ряду адресов проведены в рамках расследования Стамбульской республиканской прокуратуры после гибели трех силовиков в перестрелке с членами ИГИЛ в Ялове. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых было изъято большое количество цифровых носителей и организационных документов.

Установлено, что 28 задержанных вели пропаганду террористической организации в социальных сетях, еще один активно участвовал в деятельности организации.

