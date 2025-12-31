МВД напомнило о важности соблюдения правил безопасности в дни новогодних праздников - ВИДЕО

Министерство внутренних дел АР призвало граждан соблюдать правила безопасности в праздничные дни.

Для того, чтобы День солидарности азербайджанцев мира и новогодние праздники прошли в атмосфере спокойствия и хорошего настроения, важно всем вместе строго соблюдать правила безопасности – об этом говорится в обращении МВД к гражданам.

МВД просит и требует граждан соблюдать общественный порядок в общественных местах, проявлять осторожность во время массовых мероприятий, воздерживаться от действий, которые могут привести к правонарушениям, а также соблюдать правила дорожного движения и другие требования безопасности.

«Пусть ваш праздник пройдёт безопасно!» - отмечают в МВД.