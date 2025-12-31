Устранены последствия падения дерева из-за сильного ветра в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Сотрудники Объединения озеленительного хозяйства Исполнительной власти города Баку устранили последствия падения дерева на улице Ахмеда Гасымова в поселке Баладжары Бинагадинского района столицы.

Как сообщает Report, коммунальные службы оперативно расчистили территорию, убрав ствол и сломанные ветви.

Отмечается, что из-за сильного ветра крупное дерево упало на линию электропередачи высокого напряжения. Жители близлежащих домов временно остались без электроснабжения.

12:15

В столице Азербайджана сильный ветер повалил 8 деревьев.

Согласно сообщению пресс-службы Бакинского городского объединения по озеленению, с ночных часов на территории столицы в результате порывистого ветра упали 8 деревьев, еще у 12 были повреждены ветви.

В настоящее время на местах ведутся работы по уборке и обеспечению безопасности.