В Лерике микроавтобус упал в ущелье, есть пострадавшие
В Лерикском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса.
Как сообщает Report, автомобиль марки Mercedes Vito, следовавший в направлении Лерика, потерял управление и сорвался в ущелье.
В результате ДТП водитель и пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. В отделение скорой помощи Лянкяранской районной центральной больницы были доставлены шесть пострадавших.
По предварительной информации, все они являются жителями Лерика и возвращались из Баку. Личности получивших травмы уточняются.
По факту происшествия проводится расследование.
