В Лерике микроавтобус упал в ущелье, есть пострадавшие

В Лерикском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса.

Как сообщает Report, автомобиль марки Mercedes Vito, следовавший в направлении Лерика, потерял управление и сорвался в ущелье.

В результате ДТП водитель и пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. В отделение скорой помощи Лянкяранской районной центральной больницы были доставлены шесть пострадавших.

По предварительной информации, все они являются жителями Лерика и возвращались из Баку. Личности получивших травмы уточняются.

По факту происшествия проводится расследование.