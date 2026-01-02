В турецкой провинции арестованы 26 человек в связи с операцией против ИГИЛ

В турецкой провинции Ялова арестованы 26 человек в связи с операцией против ИГИЛ, в ходе которой погибли трое полицейских.

Как сообщает TRT Haber, кроме этого были задержаны еще 16 человек, которые затем были освобождены с условием административного надзора.

Напомним, что 29 декабря 2025 года в Турции в ходе операции против террористической организации ИГИЛ произошла перестрелка, в результате которой погибли 3 сотрудника полиции.