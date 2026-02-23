 ВБ: Восстановление Украины обойдется в $588 млрд | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

ВБ: Восстановление Украины обойдется в $588 млрд

First News Media23:50 - 23 / 02 / 2026
ВБ: Восстановление Украины обойдется в $588 млрд

Расходы на послевоенное восстановление Украины могут составить около $588 млрд в течение 10 лет.

Oб этом говорится в докладе, подготовленном совместно Всемирным банком, ООН, Еврокомиссией и правительством Украины.

Из документа следует, что по оценкам на 31 декабря 2025 года полная стоимость восстановления Украины составит почти $588 млрд в течение 10 лет. Эта сумма почти в три раза превышает номинальный ВВП Украины за 2025 год, отмечается в докладе.

В документе приводятся оценки, согласно которым расходы на восстановление в транспортной сфере могут составить $96 млрд, в области энергетики - около $91 млрд, в жилищной сфере - около $90 млрд, в торговой и промышленной сферах - более $63 млрд, в сельскохозяйственной отрасли - свыше $55 млрд.

При этом на разминирование может потребоваться до $28 млрд, отмечают авторы доклада.

Поделиться:
285

Актуально

Общество

Первый предвестник Новруза. В Азербайджан пришел Su çərşənbəsi

Общество

В этих районах Баку планируется новый этап сноса жилых домов - СПИСОК

Политика

Баку и Тегеран подписали меморандум по итогам 17-го заседания Госкомиссии - ФОТО

Экономика

Строительство автомобильного моста Агбенд–Келале завершено

Общество

Первый предвестник Новруза. В Азербайджан пришел Su çərşənbəsi

ВБ: Восстановление Украины обойдется в $588 млрд

В Сумгайыте трагически погибла школьница

В этих районах Баку планируется новый этап сноса жилых домов - СПИСОК

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

В Баку введен в эксплуатацию новый автобусный маршрут

Задержана тиктокерша Renka

Стало известно, когда будут выплачены пенсии с учетом надбавок

Госагентство: Обращения в Тарифный совет по поводу тарифа на воду не было - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Первый предвестник Новруза. В Азербайджан пришел Su çərşənbəsi

Сегодня, 00:00

NASA: В конце февраля шесть планет выстроятся в один ряд

23 / 02 / 2026, 23:55

ВБ: Восстановление Украины обойдется в $588 млрд

23 / 02 / 2026, 23:50

Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии Киеву

23 / 02 / 2026, 23:40

В Сумгайыте трагически погибла школьница

23 / 02 / 2026, 23:20

«Нефтчи» принял решение увековечить девятый номер Банишевского

23 / 02 / 2026, 23:06

Временный координатор ООН ознакомился с подготовкой к WUF13 в Баку

23 / 02 / 2026, 22:54

В Перу в результате крушения военного вертолёта погибли 15 человек

23 / 02 / 2026, 22:45

Алим Гасымов открыл завод в Баку

23 / 02 / 2026, 22:40

В этих районах Баку планируется новый этап сноса жилых домов - СПИСОК

23 / 02 / 2026, 22:21

Правительству Франции вынесли второй вотум недоверия за один день

23 / 02 / 2026, 22:00

На некоторых дорогах столицы будет полностью ограничено движение

23 / 02 / 2026, 21:40

Венгрия наложила вето на 20-й пакет санкций ЕС против России и кредит Украине

23 / 02 / 2026, 21:20

Баку и Тегеран подписали меморандум по итогам 17-го заседания Госкомиссии - ФОТО

23 / 02 / 2026, 21:00

Строительство автомобильного моста Агбенд–Келале завершено

23 / 02 / 2026, 20:40

Обсуждены азербайджано-грузинские межпарламентские отношения

23 / 02 / 2026, 20:20

В Бакинском аэропорту построят новый терминал

23 / 02 / 2026, 20:00

В Мингячевире женщина получила ножевое ранение, задержан ее супруг

23 / 02 / 2026, 19:48

Мать «Рузгара» простила убийцу сына: На брата мужа не жалуюсь, я его простила

23 / 02 / 2026, 19:15

Мария Стадник назначена главным тренером национальной сборной Азербайджана по борьбе

23 / 02 / 2026, 19:00
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36