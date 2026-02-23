 Правительству Франции вынесли второй вотум недоверия за один день | 1news.az | Новости
Правительству Франции вынесли второй вотум недоверия за один день

First News Media22:00 - Сегодня
Правительству Франции дважды за один день вынесли вотум недоверия.

Во второй раз инициатором выступила левая партия "Непокорившаяся Франция" (La France insoumise), о чем говорится в ее аккаунте в соцсети Х.

В нем разъясняется, что партия требует отставки правительства из-за недовольства энергетической стратегией до 2035 года, утвержденной без предварительного и голосования в парламенте.

"Такой подход - попытка навязать всей Франции решения конкретных людей, которые продолжат действовать еще почти 10 лет, проигнорировав право общества на дискуссию", - отмечается в сообщении.

"Непокорившаяся Франция" в своем заявлении подчеркивает, что энергетическая стратегия - важнейший документ, определяющий развитие государства на многие годы вперед, поэтому его нельзя принимать в обход утвержденных законодательством парламентских процедур.

Первый за сегодняшний день вотум недоверия французскому правительству внесла правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". В ее заявлении указывалось, что принятая кабмином энергетическая стратегия, помимо всех прочих претензий, может привести к повышению налогов или тарифов на ЖКУ, которое будет стоить французам более €300 млрд.

