На некоторых дорогах столицы будет полностью ограничено движение

21:40 - Сегодня
На некоторых дорогах столицы будет полностью ограничено движение

В связи с проведением ремонтных работ с 23:00 23 февраля до 20:00 25 февраля движение транспортных средств будет полностью ограничено на участке улицы Явера Алиева в посёлке Бакиханов Сабунчинского района Баку, от улицы Гачан Наби до улицы Мамедали Шарифли в Низаминском районе.

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и на время ограничений использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлением движения.

