На некоторых дорогах столицы будет полностью ограничено движение
В связи с проведением ремонтных работ с 23:00 23 февраля до 20:00 25 февраля движение транспортных средств будет полностью ограничено на участке улицы Явера Алиева в посёлке Бакиханов Сабунчинского района Баку, от улицы Гачан Наби до улицы Мамедали Шарифли в Низаминском районе.
Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).
Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и на время ограничений использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлением движения.
