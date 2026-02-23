На некоторых дорогах столицы будет полностью ограничено движение

В связи с проведением ремонтных работ с 23:00 23 февраля до 20:00 25 февраля движение транспортных средств будет полностью ограничено на участке улицы Явера Алиева в посёлке Бакиханов Сабунчинского района Баку, от улицы Гачан Наби до улицы Мамедали Шарифли в Низаминском районе.

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).