Венгрия наложила вето на 20-й пакет санкций ЕС против России и кредит Украине

Венгрия наложила вето на 20-й пакет санкций Европейского союза против России, а также на предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.

Oб этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

По его словам, причиной решения о вето стало прекращение поставок нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины.

«Я чётко заявил, что мы не поддержим предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, потому что украинцы нас шантажируют», — отметил венгерский министр в беседе с журналистами.

Сийярто подчеркнул, что главным условием изменения для позиции Будапешта является возобновление поставок нефти в Венгрию.

«Это наша текущая позиция, поэтому сегодня не было принято ни решение по пакету санкций, ни по кредиту Украине», — добавил министр.