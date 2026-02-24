Первый предвестник Новруза. В Азербайджан пришел Su çərşənbəsi

С первыми отблесками приближающейся весны в Азербайджане наступает особое время - начинается череда символических вторников, предшествующих любимому празднику Новруз.

С первым из них, Su çərşənbəsi или «вторником воды», начинается подготовка к одному из самых дорогих и долгожданных праздников нашего народа.

По народным поверьям, именно в этот день после зимы обновляется вода: стоячие источники приходят в движение, ручьи начинают звучать звонче, а сама природа словно пробуждается от зимнего сна.

В древних представлениях тюркских народов мир состоит из четырех стихий - воды, огня, воздуха и земли. И потому череда предпраздничных вторников выстраивается в строгом порядке: вслед за Su çərşənbəsi приходят Od çərşənbəsi – «вторник огня», Yel çərşənbəsi – «вторник ветра», и Torpaq çərşənbəsi – «вторник земли». Когда пробуждается земля, по народным приметам, весна окончательно вступает в свои права.

Вода в азербайджанской мифологии - не просто природная стихия. Это символ жизни, очищения и обновления. Считается, что Всевышний первой создал именно воду, и потому Su çərşənbəsi открывает праздничный цикл. С водой связаны древние обряды и поверья: ей доверяют тревоги, «рассказывают» дурные сны, веря, что она унесет все беды и очистит душу.

По старинной традиции в этот день желательно переступить через проточную воду, если есть такая возможность, а дома поставить на стол графин с чистой водой - как символ чистоты, здоровья и благополучия. В домах звучат молитвы о счастье и изобилии, а вместе с ними приходит особое ощущение начала нового года - светлого и полного надежд.

Именно со «вторника воды» во многих наших семьях начинают активную подготовку к празднику. Во дворах разводят первые костры, избавляются от всего старого и ненужного, заготавливают продукты для выпечки традиционных сладостей. На столах появляются шекербура, пахлава, шоргогал, бадамбура - неизменные спутники весеннего торжества. А в нарядных тарелках прорастают первые зерна пшеницы - səməni, один из главных символов Новруза, воплощающий возрождение жизни и надежду на щедрый год.