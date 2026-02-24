 Первый предвестник Новруза. В Азербайджан пришел Su çərşənbəsi | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Первый предвестник Новруза. В Азербайджан пришел Su çərşənbəsi

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Первый предвестник Новруза. В Азербайджан пришел Su çərşənbəsi

С первыми отблесками приближающейся весны в Азербайджане наступает особое время - начинается череда символических вторников, предшествующих любимому празднику Новруз.

С первым из них, Su çərşənbəsi или «вторником воды», начинается подготовка к одному из самых дорогих и долгожданных праздников нашего народа.

По народным поверьям, именно в этот день после зимы обновляется вода: стоячие источники приходят в движение, ручьи начинают звучать звонче, а сама природа словно пробуждается от зимнего сна.

В древних представлениях тюркских народов мир состоит из четырех стихий - воды, огня, воздуха и земли. И потому череда предпраздничных вторников выстраивается в строгом порядке: вслед за Su çərşənbəsi приходят Od çərşənbəsi – «вторник огня», Yel çərşənbəsi – «вторник ветра», и Torpaq çərşənbəsi – «вторник земли». Когда пробуждается земля, по народным приметам, весна окончательно вступает в свои права.

Вода в азербайджанской мифологии - не просто природная стихия. Это символ жизни, очищения и обновления. Считается, что Всевышний первой создал именно воду, и потому Su çərşənbəsi открывает праздничный цикл. С водой связаны древние обряды и поверья: ей доверяют тревоги, «рассказывают» дурные сны, веря, что она унесет все беды и очистит душу.

По старинной традиции в этот день желательно переступить через проточную воду, если есть такая возможность, а дома поставить на стол графин с чистой водой - как символ чистоты, здоровья и благополучия. В домах звучат молитвы о счастье и изобилии, а вместе с ними приходит особое ощущение начала нового года - светлого и полного надежд.

Именно со «вторника воды» во многих наших семьях начинают активную подготовку к празднику. Во дворах разводят первые костры, избавляются от всего старого и ненужного, заготавливают продукты для выпечки традиционных сладостей. На столах появляются шекербура, пахлава, шоргогал, бадамбура - неизменные спутники весеннего торжества. А в нарядных тарелках прорастают первые зерна пшеницы - səməni, один из главных символов Новруза, воплощающий возрождение жизни и надежду на щедрый год.

Поделиться:
367

Актуально

Общество

Первый предвестник Новруза. В Азербайджан пришел Su çərşənbəsi

Общество

В этих районах Баку планируется новый этап сноса жилых домов - СПИСОК

Политика

Баку и Тегеран подписали меморандум по итогам 17-го заседания Госкомиссии - ФОТО

Экономика

Строительство автомобильного моста Агбенд–Келале завершено

Общество

Первый предвестник Новруза. В Азербайджан пришел Su çərşənbəsi

ВБ: Восстановление Украины обойдется в $588 млрд

В Сумгайыте трагически погибла школьница

В этих районах Баку планируется новый этап сноса жилых домов - СПИСОК

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Задержана тиктокерша Renka

В Баку в отеле скончался 29-летний парень

Когда начинается месяц Рамазан в Азербайджане? - КАЛЕНДАРЬ

В Баку ожидается дождь и изморось

Последние новости

Первый предвестник Новруза. В Азербайджан пришел Su çərşənbəsi

Сегодня, 00:00

NASA: В конце февраля шесть планет выстроятся в один ряд

23 / 02 / 2026, 23:55

ВБ: Восстановление Украины обойдется в $588 млрд

23 / 02 / 2026, 23:50

Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии Киеву

23 / 02 / 2026, 23:40

В Сумгайыте трагически погибла школьница

23 / 02 / 2026, 23:20

«Нефтчи» принял решение увековечить девятый номер Банишевского

23 / 02 / 2026, 23:06

Временный координатор ООН ознакомился с подготовкой к WUF13 в Баку

23 / 02 / 2026, 22:54

В Перу в результате крушения военного вертолёта погибли 15 человек

23 / 02 / 2026, 22:45

Алим Гасымов открыл завод в Баку

23 / 02 / 2026, 22:40

В этих районах Баку планируется новый этап сноса жилых домов - СПИСОК

23 / 02 / 2026, 22:21

Правительству Франции вынесли второй вотум недоверия за один день

23 / 02 / 2026, 22:00

На некоторых дорогах столицы будет полностью ограничено движение

23 / 02 / 2026, 21:40

Венгрия наложила вето на 20-й пакет санкций ЕС против России и кредит Украине

23 / 02 / 2026, 21:20

Баку и Тегеран подписали меморандум по итогам 17-го заседания Госкомиссии - ФОТО

23 / 02 / 2026, 21:00

Строительство автомобильного моста Агбенд–Келале завершено

23 / 02 / 2026, 20:40

Обсуждены азербайджано-грузинские межпарламентские отношения

23 / 02 / 2026, 20:20

В Бакинском аэропорту построят новый терминал

23 / 02 / 2026, 20:00

В Мингячевире женщина получила ножевое ранение, задержан ее супруг

23 / 02 / 2026, 19:48

Мать «Рузгара» простила убийцу сына: На брата мужа не жалуюсь, я его простила

23 / 02 / 2026, 19:15

Мария Стадник назначена главным тренером национальной сборной Азербайджана по борьбе

23 / 02 / 2026, 19:00
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36