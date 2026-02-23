Временный координатор ООН ознакомился с подготовкой к WUF13 в Баку

Временный координатор-резидент ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич был ознакомлен с подготовкой к 13-му Всемирному форуму по градостроительству (WUF13), который состоится в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.

Об этом написал на своей странице в X председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.

«Сегодня мы провели продуктивную встречу с недавно назначенным временным резидент-координатором ООН в Азербайджане Игорем Гарафуличем. Мы рассказали о национальных приоритетах страны и достигнутом прогрессе в восстановительных и реконструкционных процессах в постконфликтный период в рамках Целей устойчивого развития ООН. Также подробно обсудили объявление 2026 года Годом градостроительства и архитектуры и подготовку к 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (#WUF13Azerbaijan)», — отметил А.Гулиев.