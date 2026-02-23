 Баку и Тегеран подписали меморандум по итогам 17-го заседания Госкомиссии - ФОТО | 1news.az | Новости
Баку и Тегеран подписали меморандум по итогам 17-го заседания Госкомиссии - ФОТО

First News Media21:00 - Сегодня
23 февраля в Баку состоялось 17-е заседание Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, в заседании, которое проходило под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседателя Комиссии с азербайджанской стороны Шахина Мустафаева, и министра дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателя Комиссии с иранской стороны Фарзане Садег, приняли участие уполномоченные представители соответствующих структур обеих стран.

Особо подчеркивалось, что отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на общих исторических, культурных и религиозных ценностях, принципах дружбы и добрососедства, динамика двусторонних отношений базируется на политической воле лидеров двух стран и охватывает все сферы.

На встрече подробно обсуждалось текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Ираном в торгово-экономической, транспортной, энергетической, водной, гуманитарной и других областях.

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев отметил, что строительство автомобильного моста Агбенд-Келале уже завершено и его планируется ввести в эксплуатацию после завершения строительства погранично-таможенной инфраструктуры. Данный проект соединит Восточно-Зангезурский экономический район с Нахчываном кратчайшим и наиболее эффективным маршрутом, а также станет важной составляющей удобного автомобильного пути, соединяющего Персидский залив и Черное море.

В то же время, широко обсуждались вопросы развития транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг, расширения логистических возможностей и транзитного потенциала региона, а также строительство железнодорожной линии Рашт-Астара, которая считается ключевым элементом транспортного коридора Север-Юг. Отмечалось, что ввод в эксплуатацию этой линии значительно увеличит объем перевозок в направлении Север-Юг и сократит сроки доставки.

Также был рассмотрен статус реализации проектов, совместно осуществляемых двумя странами, особенно тех, которые направлены на расширение логистических возможностей и транзитного потенциала региона, а также на обеспечение энергетической устойчивости.

В завершение встречи сопредседатели подписали Меморандум о взаимопонимании по итогам заседания Комиссии.

