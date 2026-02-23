Обсуждены азербайджано-грузинские межпарламентские отношения

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Комитета по внешним связям парламента Грузии Николозом Шамхарадзе, находящимся в нашей стране для участия в 10-м трехстороннем заседании комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, на встрече подчеркивалось значение трехсторонней встречи, отмечалось, что этот формат сотрудничества был учрежден в Баку в 2014 году, а последнее заседание состоялось в Шуше в 2022 году. Сахиба Гафарова отметила, что трехсторонние отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией способствуют миру, стабильности, сотрудничеству и экономическому развитию в регионе.

Н. Шамхарадзе передал приветствия спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили председателю Милли Меджлиса.

В ходе беседы была выражена удовлетворенность нынешним высоким уровнем связей между Азербайджаном и Грузией, отмечалось успешное продолжение сотрудничества между нашими странами в реализации стратегических проектов в регионе. Было также отмечено успешное развитие отношений в рамках парламентов и подчеркнута важная роль тесных взаимоконтактов между председателями парламентов и депутатами в дальнейшем расширении наших связей. Отмечалось, что наши парламенты сотрудничают как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций.

Сахиба Гафарова поделилась своим мнением о ситуации и новых возможностях, которые появились в регионе после Вашингтонского саммита в августе прошлого года.

Николоз Шамхарадзе отметил, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией будет выгоден для всех трех стран региона, и Грузия также поддерживает этот процесс.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.