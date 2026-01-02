США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию
Госдепартамент США вновь рекомендовал воздержаться от поездок в Россию, сообщает Fox News.
Госдеп сослался на множество «высоких рисков, связанных с терроризмом, неправомерным задержанием и произвольным применением местных законов».
В сообщении отмечается, что возможности официальных лиц по оказанию помощи американцам ограничены после того, как посольство в Москве сократило штат, а консульства в России приостановили свою работу.
«Граждане США, находящиеся в России, должны немедленно покинуть страну. Российские чиновники часто допрашивают и угрожают гражданам США без всякой причины», - говорится в документе. В предупреждении говорится, что существуют прецеденты арестов американцев российскими спецслужбами по ложным обвинениям.
Путешественникам также посоветовали пересмотреть целесообразность ввоза электронных устройств в страну. Следует исходить из того, что все электронные средства связи и устройства отслеживаются.
Из-за санкций американские дебетовые и кредитные карты больше не работают в России, и «отправка электронных денежных переводов из США в Россию практически невозможна», говорится в сообщении.
В предупреждении говорится, что туристы, решившие поехать в Россию, должны «быть готовы к возможности задержания на неопределенный срок». «Выйдите из всех своих аккаунтов в социальных сетях и не заходите в них, находясь в России», - говорится также в рекомендациях.
Источник: ura.ru