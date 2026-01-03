 Армянский лыжник заклеил надпись «Азербайджан» и был оштрафован - ФОТО | 1news.az | Новости
First News Media08:30 - Сегодня
Армянский лыжник Микаэль Микаэлян на престижных соревнованиях Tour de Ski в Италии залепил на своей форме надпись «Азербайджан» и был оштрафован Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщает Haqqin.az.

В мае прошлого года FIS подписала 5-летнее спонсорское соглашение с Государственным агентством по туризму Азербайджана. Теперь на некоторых соревнованиях на костюмах лыжников в качестве титульного спонсора указано название нашей страны.

Инцидент с Микаэляном произошел в итальянском Тоблахе на одной из гонок Tour de Ski - знаменитой лыжной многодневки, являющейся частью Кубка мира. Он заклеил скотчем надпись «Азербайджан» и был оштрафован FIS.

Как пишет шведское издание Expressen, армянский спортсмен отказался от объяснений, но… угрожает бойкотом, если его снова накажут.

«Почему я это сделал? Это останется между мной и Международной федерацией, - заявил он. - Согласно правилам FIS и Кубка мира, титульные спонсоры должны быть заметны на форме. В моем случае это было не так. Если они считают штраф разумным наказанием, я ничего не могу с этим поделать. Но если это повторится, я бойкотирую соревнования».

На соревнованиях в Тоблахе Микаэлян занял в различных видах программы 72-е, 87-е и 118-е места.

Помимо рекламы Азербайджана на лыжных костюмах, на Tour de Ski повсюду были развешаны большие рекламные щиты с названием нашей страны.

Этой весной Азербайджан примет Кубок мира по могулу. Соревнования пройдут 14-15 марта в Шахдаге.

