Стартует второй этап «Проекта поддержки занятости»

В нынешнем году Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана при финансовой поддержке Всемирного банка начнется второй этап «Проекта поддержки занятости».

Как сообщили в Минтруда и соцзащиты населения, проект, играющий важную роль в расширении программы самозанятости, охватит 2026–2029 годы.

Основной целью проекта является оказание поддержки лицам с инвалидностью, участникам войны и членам семей шехидов, женщинам и другим лицам из уязвимых групп в создании малого бизнеса в производственной и сервисной сферах.

Хотя на первоначальном этапе «Проекта поддержки занятости», охватывавшем 2020–2025 годы, предусматривалось вовлечение 22 тыс. безработных лиц в деятельность по самозанятости, в результате его успешной реализации в целом было вовлечено 26,7 тыс. человек. На следующем этапе планируется оказать поддержку в создании малого бизнеса еще 30 тыс. человек.

За успешную реализацию «Проект поддержки занятости» в 2024 году был удостоен высокой награды Всемирного банка.