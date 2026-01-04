В прошлом году 321 соискатель не смог получить научную степень

Опубликована статистика присвоения и отказов в присвоении научных степеней в Азербайджане в 2025 году.

Как сообщили в Высшей аттестационной комиссии, в прошлом году научная степень доктора наук была присвоена 82 специалистам. При этом 37 соискателям было отказано в присвоении данной научной степени.

Кроме того, в 2025 году научная степень доктора философии была присвоена 474 соискателям, а 284 кандидата получили отрицательное решение по своим заявлениям.

Источник: Oxu.Az