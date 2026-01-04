Первый «вторник» до Новруза в этом году приходится на 24 февраля

Стали известны даты четырех вторников месяца "Боз ай", предшествующего Новруз байрамы в 2026 году.

Первый вторник - "Су чершенбеси" - приходится на 24 февраля.

Далее 3 марта будет отмечаться "Од чершенбеси", 10 марта - "Йел чершенбеси", а 17 марта - "Торпаг чершенбеси".

Отметим, в Азербайджане праздник Новруз отмечается 20-24 марта. В этом году весна в Азербайджан придет 20 марта в 18:46.

Новрузу предшествуют четыре вторника ("чершенбе ахшамы"), каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Это Су, Од, Йел и Торпаг (или Ахыр) чершенбе - соответственно вторники Воды, Огня, Ветра и Земли (или последний, предпраздничный). Пробуждение этих стихий предвещает приход нового светлого дня - праздника Новруз, начала возрождения и оживления земли.

Источник: Oxu.Az