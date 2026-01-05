Погода на вторник: В Баку ожидается до +12 °C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 6 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами облачно, в основном без осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Северо-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит +2…+4 °C, днём - +9…+12 °C. Атмосферное давление - 768 мм рт. ст., относительная влажность - 70–80 %.

По районам Азербайджана погода ожидается в основном без осадков. Местами будет туман.

Преобладает умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью - от −2 °C до +3 °C, днём - +11…+16 °C; в горах ночью −3…−8 °C, днём +5…+10 °C.

В отдельных горных районах ночью есть вероятность образования гололеда на дорогах.