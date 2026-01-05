Снят запрет на импорт из ряда стран, связанный с безопасностью пищевых продуктов

Агентство продовольственной безопасности сообщает, что в ряде стран эпизоотическая ситуация нормализована.

В провинциях Сухбаатар и Дорнод в Монголии устранены болезни мелкого рогатого скота - оспа и нодулярный дерматит, в районах Тубас и Хеврон Палестины, а также в автономном районе Гуанси-Чжуан в Китае - сап, а в регионе Нитра в Словакии - высокопатогенный грипп птиц.

Согласно данным Всемирной организации здоровья животных, после устранения заболеваний в указанных регионах завершён срок наблюдения, и эпизоотический статус здоровья восстановлен.

В связи с этим Агентство продовольственной безопасности сняло ограничения, ранее введённые для защиты территории республики от инфекционных заболеваний в отношении указанных регионов - одновременно направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия необходимых мер.