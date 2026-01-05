В Джалилабаде обнаружено тело мужчины

В Джалилабаде в доме обнаружено тело мужчины.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в ночное время на территории района.

Тело Зии Мурадова, заместителя исполнительного представителя административно-территориального округа села Текля Джалилабадского района, было обнаружено по адресу его проживания. Тело передано в соответствующие инстанции. Причина смерти станет известна после заключения экспертизы.

По данному факту в районной прокуратуре проводится расследование.