Опубликована официальная статистика по отравлениям в Баку в праздничные дни

В праздничные дни в Клинический медицинский центр в Баку поступило 13 обращений по поводу отравлений.

В период праздничных выходных (с 31.12.2025 по 05.01.2026) в отдел токсикологии Клинического медицинского центра поступило 13 обращений по причине отравления, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу КМЦ.

Из обратившихся 4 человека отравились лекарственными средствами, 1 - средством от грызунов (родентицидом), 1 - угарным газом, 1 - едкой жидкостью, 6 человек - уксусной кислотой.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, их отпустили домой для амбулаторного лечения. Случаев смерти не зафиксировано.