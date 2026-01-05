 Раскрыто умышленное убийство жителя Хачмаза, пропавшего два года назад | 1news.az | Новости
Раскрыто умышленное убийство жителя Хачмаза, пропавшего два года назад

Феликс Вишневецкий11:50 - Сегодня
Раскрыто умышленное убийство жителя Хачмаза, пропавшего два года назад

С целью раскрытия уголовных дел прошлых лет, в том числе расследования фактов, связанных с пропавшими без вести, прокуратура совместно с соответствующими государственными органами проводит комплексные мероприятия.

В рамках этих мероприятий, в результате совместной работы сотрудников прокуратуры и районного отдела полиции Хачмазского района, было установлено умышленное убийство жителя Хачмаза Амиреддина Акберова (1987 г.р.), который пропал без вести в январе 2023 года, сообщает 1news.az со ссылкой на совместное заявление Генеральной прокуратуры и МВД.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения, что Суреддин Гасаналиев (1975 г.р.) в ходе возникшего между ними конфликта умышленно застрелил А.Акберова из огнестрельного оружия и закопал тело, чтобы скрыть следы преступления.

Место, где было закопано тело А.Акберова, установлено, после чего оно было извлечено с участием прокурора-криминалиста и эксперта и направлено на экспертизу для соответствующего исследования.

В прокуратуре Хачмазского района по факту возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 УК Азербайджана (умышленное убийство) – С.Гасаналиев был задержан сотрудниками полиции, передан следствию и официально признан подозреваемым прокуратурой.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по делу.

