В Екатеринбурге затравили многодетную семью азербайджанцев из-за новогодних подарков от главы района

В Екатеринбурге многодетную семью затравили из-за новогодних подарков. Они участвовали в акции «Елка желаний». Шарик с их письмом достался главе Железнодорожного района Виталию Першину.

Трое детей из семьи уроженцев Азербайджана - 7-летний Али, его 8-летний брат Вагиф и старшая сестра - попросили самокат, сладкий подарок и набор для рукоделия. После того как на сайте районной администрации появился пост с их радостными фотографиями, на родителей обрушился поток негатива.

«Сначала была реакция на наш пост на страничке во „Вконтакте“, очень много негативных отзывов. Очень. А когда мы закрыли комментарии, отец детей позвонил моему заместителю и сказал, что на их личную страничку заходят люди и пишут нелицеприятные слова. Сказал, что они очень расстроены и готовы вернуть подарки, лишь бы от них отстали», - рассказал E1.RU глава Железнодорожного района Виталий Першин.

Глава района отметил, что в семье один из детей инвалид по слуху. Старшие брат с сестрой уже учатся в школе, а младший мальчишка пока ходит в детский сад, но уже мечтает сесть за парту. Их папа - строитель, а мама - домохозяйка. Родители уже 20 лет как граждане России.

«Я прочитал эти негативные комментарии, попахивает экстремизмом. Это безумие! Новый год - это праздник для представителей всех национальностей, которые живут в нашей стране. И тем более для детей. В этой семье один ребенок инвалид», - отметил Виталий Першин.

Чиновники убедили отца оставить подарки, чтобы хотя бы у детей остались приятные воспоминания от праздника.