Внесены изменения в организацию дорожного движения на Зыхском шоссе - ФОТО
На Зыхском шоссе внесены изменения в организацию дорожного движения, установлены новые светофоры.
Центр интеллектуального управления транспортом МВД установил новые транспортные и пешеходные светофоры в ряде районов столицы.
Новые светофоры введены в эксплуатацию на следующих участках:
- Хатаинский район, перекрёсток Зыхского шоссе и улицы И.Исмаилова;
- Хатаинский район, посёлок NZS, перекрёсток улиц Рашида Багирова и Октая Велиева;
- Наримановский район, перекрёсток улиц Азада Гумбетова и Заура Нудиралиева.
«В результате проведённых работ обеспечена безопасность участников дорожного движения», - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
