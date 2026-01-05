В картинг-центре в Баку погиб несовершеннолетний

1 января в 18:30 в картинг-центре «Baku City Karting», расположенном в Сабаильском районе по адресу: ул. Академика Ахада Якубова, 15, произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bakupost.az, автомобиль под управлением несовершеннолетнего столкнулся с другим болидом.

В результате столкновения подросток скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело. В прокуратуре Сабаильского района проводится расследование.